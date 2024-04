Azione: "Ridare al Biotecnopolo i fondi tagliati"

Azione si muove in difesa del Biotecnopolo: presentato un ordine del giorno alla Camera a firma dell’ex ministro Elena Bonetti per il reintegro dei fondi tagliati dal decreto legge Fitto (-40%) al progetto con sede a Siena. "Stiamo organizzando per maggio un grandissimo evento sul tema con ospiti di livello internazionale proprio per avvicinare la popolazione a comprendere meglio la natura e l’importanza di avere il Biotecnopolo e l’hub antipandemico a Siena da un punto di vista scientifico ed economico – spiega Antonio Zambito della segreteria regionale –. Vogliamo informare i cittadini, fino a ora tagliati fuori dal dibattito, sull’importanza dell’infrastruttura nel futuro industriale della provincia". Azione ha lanciato anche la petizione online ‘Si al Biotecnopolo’.