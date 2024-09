Improvvisa ondata di maltempo. Bombe d’acqua e vento forte distruggono una storica azienda

Castellina in Chianti (Siena), 13 settembre 2024 – Prima l’impressionante tromba d’aria pressoché ‘a secco’, piombata dalla Valdelsa, poi bombe d’acqua e vento forte: “Mi ha distrutto l’azienda – afferma, al colmo della più che comprensibile preoccupazione, Marco Barneschi – il tetto è scoperchiato, gli ulivi che avevo qui intorno sono spariti. E’ a forte rischio un vigneto specializzato su cinque ettari. Siamo alla disperazione”.

Marco condivide con la famiglia tra cui il padre Adriano la titolarità dell’azienda agricola La Piaggia, storica firma del Chianti Classico tipicamente a conduzione come detto familiare. Produzione di elevata qualità di vino rosso Docg ed anche olio extravergine d’oliva a denominazione.

Come informa l’associazione Viticoltori di Castellina in Chianti, Adriano Barneschi si trasferi al Podere la Piaggia nel remoto 1950. La prima produzione etichettata risale al 1964. In azienda lavora anche la figlia Silvia. Uno dei punti cardine della ‘policy’ della famiglia è la sostenibilità, il rispetto per l’ambiente naturale che qui nel cuore del Chianti con vista Alta Valdelsa è sublime.

“Qui c’è stata la distruzione spiega Marco e nelle vicinanze quasi niente. Ora l’edificio è inagibile, è a rischio la vinificazione in cantina di questa vendemmia vediamo almeno di salvare la cantina”.

Tromba d’aria e nubifragi si sono abbattuti su questo versante dei cosi chiamati Monti di Castellina (crinali tra i 500 ed i 632 metri della Macia Morta) nel pomeriggio di ieri.

Ad una quota più elevata ma grosso modo nella medesima area, un pino si è abbattuto su una casa, in via IV Novembre.

Torniamo però a La Piaggia, sulle colline tra Castelling e Poggibonsi: “La furia della tromba d’aria e del vento si è portata via il tetto con tutte le tegole, gli alberi, gli ulivi – riprende Marco Barneschi – addirittura gli ulivi non li ritroviamo nemmeno più. Sradicati e trascinati chissà dove. Rovinate anche le pertirenze, tutto ciò che serve all’azienda. Per fortuna sentiamo la vicinanza delle istituzioni. E’ venuto qui da noi il sindaco Giuseppe Stiaccini: sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri. Sono stati avviati gli accertamenti necessari”. A questo punto, va detto che per fortuna e per com’è stato, il disastro non ha provocato feriti. Nel corso del pomeriggio, ci sono state difficoltà anche nelle connessioni telefoniche e web.