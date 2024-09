Maltempo in Toscana, vento forte e alberi caduti. Giornata difficile sulla costa per le raffiche

Firenze, 12 settembre 2024 – Un giovedì difficile a causa del maltempo in Toscana, soprattutto sulla costa. L’allerta gialla per vento in particolare, che era stata diffusa dalla Regione, è stata pienamente rispettata. Due le province che più di tutte hanno patito i problemi per le raffiche: Livorno e Pisa.

Nella città dei Quattro Mori vigili del fuoco e vigili urbani sono stati impegnati nel mettere in sicurezza piante cadute e nel regolare il traffico. Un albero in particolare è caduto nella centralissima via Montebello bloccando il traffico. Problemi in giornata anche al porto. Il traffico commerciale è rimasto di fatto bloccato a causa del vento a 50 nodi.

Sono una dozzina invece gli interventi del comando dei vigili del fuoco di Pisa in città e nell’hinterland. Rami pericolanti e alberi sulla strada: questo ha provocato il vento. Anche in questo caso, le forze dell’ordine sono state impegnate a regolare la viabilità. In serata la coda degli interventi era stata completamente esaurita.