Avi.Coop, lavoratori in piazza. Oggi presidio alla prefettura

Due giorni di proteste dei lavoratori, tra Siena e la Valdelsa, per le vertenze Avi.Coop e Globo. Si inizia questa mattina dalle 10 alle 12, con il presidio annunciato in piazza del Duomo, davanti alla prefettura, per la vertenza Avi.Coop di Monteriggioni. "Chiediamo chiarezza e un piano industriale – si legge nel volantino delle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil –, facciamo un appello alla cittadinanza e alle istituzioni per partecipare al presidio ed esprimere solidarietà ai duecento lavoratori".

Domani sarà invece la volta del presidio sindacale dei lavoratori della Globo di Colle Val d’Elsa. "Le lavoratrici e i lavoratori – si afferma nella nota Cgil – dicono basta precariato e chiedono relazioni sindacali costruttive". La protesta riguarda "carenza nelle relazioni sindacali, utilizzo eccessivo del personale interinale (precario), un’organizzazione del lavoro che non tiene conto dei tempi di vita".