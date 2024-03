Autovelox mobili in arrivo. "La polizia municipale li userà per un monitoraggio diffuso"

Siena, 23 marzo 2024 - "La polizia municipale si sta in questi giorni attrezzando per l’acquisto di autovelox mobili al fine di monitorare in modo diffuso le strade della città". L ’annuncio è stato dato in consiglio comunale da Enrico Tucci, assessore alla mobilità, nel corso di una risposta sulla situazione della zona Costafabbri, dov e residenti (e non solo) chiedono interventi per arginare i troppi incidenti.

L’annuncio dell’acquisto di autovelox mobili si inserisce in un contesto di ge nerale riorganizzazione del controllo della mobilità: dopo l’abbandono degli autovelox fissi per passare ai tutor su Cassia e lotto 0 della Due Mari, l’ipo tesi di revisione della modalità di accesso alla ztl, l’utilizzo già da tempo dei rilevatori per segnalare chi non è in regola con revisioni e assicurazioni dei propri mezzi, ora l’annuncio dell’introduzione degli autovelox mobili.

Intanto, a gennaio e febbraio, gli accertamenti per violazioni al codice della s trada hanno di poco superato quota un milione di euro, ma il dato è destinato a salire con l’aumento dei transiti turistici. A bilancio sono stati inseriti quindici milioni di euro, anche se poi ne vengono effettivamente riscossi circa la metà (nel 2023, 7,1 milioni di euro).

Ieri, in apertura di seduta del consiglio comunale, è stata intanto approvata una variazione al bilancio di circa 15mila euro, per sei ricorsi persi al Giudice di pace (poco più di duemila euro), proprio per violazioni al codice della strada, e due al Tar per sentenze su revoche di autorizzazioni urbanistiche-edilizie, che gravano per circa 13mila euro sui bilanci comunali. "Non sono risorse del tutto buttate via perché con tali sentenze si indicano linee importanti sull’analisi giuridiche dal punto di vista urbanistico-edilizio", ha detto l’assessore Riccardo Pagni.