Autostazione. Torna il bar all’interno

Montepulciano è anche sede di tante scuole con un numero significativo di ragazze e ragazzi che, durante la settimana, dalla Valdichiana, dalla Valdorcia e dall’Amiata, raggiungono il capoluogo comunale per seguire le lezioni in aula. La tappa di arrivo è quella dell’autostazione, in piazza Nenni, dove i bus si fermano e proprio da qui gli studenti si incamminano, successivamente, in direzione del proprio istituto. Studenti ma anche turisti e lavoratori pendolari che arrivano a Montepulciano, perché ci sono, ovviamente, anche loro a viaggiare in pullman. Una buona notizia per il territorio, considerato proprio il flusso di persone che gravitano nella zona dell’autostazione, è il ritorno del bar all’interno della struttura, dove poter sostare in compagnia di una bibita o di un panino, di uno snack tra i momenti di attesa che possono esserci aspettando la propria corsa o il suono della campanella. E, perché no, anche nei buchi di tempo utili per "ripassare" la materia di studio insieme ai compagni, tra un croissant e un sorriso. Il bar, "Lo Sterro", di Francesco Morgantini, di Montepulciano, è già aperto ed ha a disposizione anche il servizio della biglietteria oltre ad occuparsi di un altro aspetto fondamentale, quello della gestione e della pulizia dei servizi igienici. Chiuso dalla fine di maggio, il bar torna a disposizione della clientela, e si tratta di un servizio in più, atteso e salutato con soddisfazione, dentro a una struttura dove era già presente un’attività di edicola, tabacchi e cancelleria. L’autostazione di Montepulciano è uno dei posti più frequentati e adesso lo sarà, probabilmente, ancora di più.

L.S.