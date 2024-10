Autopalio, la strada della rabbia. Incidente e traffico subito in tilt

Ancora caos sulla Palio: la strada dei cantieri infiniti e della scarsa sicurezza. E’ bastato un banale tamponamento a mandare in tilt il traffico per l’ennesima volta. Lunghe code, attimi di nervosismo tra gli automobilisti imbottigliati, polemiche anche sui social per la pericolosità di una strada dove si viaggia alla media di un incidente al giorno. Quello accaduto ieri mattina poco dopo le 8 all’altezza di Poggibonsi Sud, per fortuna, non è grave. Si tratta di uno scontro tra due auto in cui è rimasta leggermente ferita una donna. Gravi però i disagi per la circolazione. L’uscita di Poggibonsi Sud è chiusa da alcuni giorni per lavori e quindi, senza percorsi alternativi, chi si è trovato suo malgrado in coda non ha avuto scelta: armarsi di pazienza e aspettare che il traffico tornasse a scorrere normalmente. Cosa che è avvenuta dopo un’ora abbondante. In difficoltà anche i mezzi di soccorso. Raggiungere la zona dell’incidente non è stato semplice per il 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Campostaggia, che comunque sono arrivati a destinazione. Come se non bastasse la chiusura dell’uscita di Poggibonsi Sud ( salvo imprevisti dovrebbe essere riaperta entro la fine del mese), pochi chilometri dopo c’è anche il restringimento della carreggiata all’altezza di Badesse, nelle ore di punta causa di ingorghi e rallentamenti.

"Questa strada è un percorso a ostacoli: buche, cantieri, avvallamenti". "L’80% degli incidenti avviene in prossimità dei cantieri". "Non si possono tenere cantieri che durano anni". "Basta interventi tampone. Questa è una strada da terzo mondo. Che cosa aspettano a metterla a posto una volta per tutte?". Pillole di rabbia dalla pagina Facebook ‘Quelli dell’Autopalio’, di cui fanno parte attualmente 7.246 persone che la Siena -Firenze la fanno tutti i giorni per motivi di lavoro, toccando con mano i suoi troppi problemi. E’ lungo anche in Valdelsa l’elenco delle strade a rischio e in attesa di una messa in sicurezza definitiva che non arriva: oltre alla Palio, troviamo la Cassia da Poggibonsi a Barberino, la 429 da Poggibonsi a Castellina in Chianti, la 68 da Poggibonsi a Colle, forse l’arteria più pericolosa in assoluto, come dimostrato dall’elevato numero di incidenti, spesso anche gravi, di cui è teatro durante l’anno.