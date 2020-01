Siena, 16 gennaio 2020 - La Polizia Stradale di Siena ha denunciato un 46enne ssopreso al volante della sua Mercedes con tasso alcolico superiore al consentito. E’ accaduto ieri mercoledì 15 gennaio sull’Autopalio. L'uomo, di origini albanesi e residente a Colle Val d’Elsa, transitava in prossimità di Badesse in compagnia di un connazionale ed era notato da una pattuglia della sezione di Siena a causa della elevata velocità. Inseguito, è stato costretto a fermarsi.

L'automobilista, vista la malaparata, ha pensato di eludere le inevitabili sanzioni, dicendo alla pattuglia che chedeva i documenti, che stava accusando una fitta al petto, tipica di un incipiente infarto. Gli agenti, intuito il tentativo di raggiro, hanno subito chiesto alla centrale operativa l’intervento del medico del 118 che, dopo aver prestato assistenza all’uomo, ha escluso che avesse necessità di cure. L’esame dell'etilometro ha quindi definitivamente smascherato il trucco tentato dall'albanese: nel suo sangue era presenta un tasso di alcol oltre il consentito.

Immediata, la denuncia per guida in stato di ebbrezza, procurato allarme e resistenza, con ritiro della patente, 15 punti decurtati e quasi 1.000 euro di multa per la velocità eccessiva.

Pure il passeggero non l’ha fatta franca: è stato denunciato per non avere il permesso di soggiorno.