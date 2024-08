Autolinee Toscane. Modifiche ai percorsi

Nelle prossime ore ci saranno modifiche alla viabilità quindi ai percorsi dei bus urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane.

Da oggi al 12 settembre 2024, sarà chiusa via delle Cantine. Le linee s26, s51 e 50N in direzione Coroncina, da via San Girolamo effettuano deviazione in via San Girolamo, via dell’Oliviera, via dei Pispini, Porta Pispini, via Gigli, via Roma per poi riprendere il regolare percorso. Le fermate SI2372-SI2373-SI0776 saranno soppresse e sostituite dalle fermate SI2381 di via dell’Oliviera e dalla fermata SI057 di via Piccolomini. Oggi, dalle 18,30 fino al termine del servizio, è chiusa al transito anche via Biagio di Montluc. Le linee s1, s10, s34, s35, s36, s37, 130, 131 dirette in via Tozzi/piazza Gramsci, effettuano deviazione in via Ricasoli, via Sauro, via Diaz da dove riprendono il percorso regolare.

La linea 138 in direzione via Tozzi da via Peruzzi continua in viale Mazzini-viale Sclavo, via C.ti di Vicobello-Ricasoli-Sauro-Diaz -Franci via Tozzi. Le linee 110-116 e 122 dirette in Strada di Pescaia effettuano inversione di marcia e proseguono in via C. di Vicobello, Ricasoli, Sauro, Diaz, Veneto, Battisti per riprendere il regolare percorso. Le linee s3, s9, 60N e s8 delle 21,45 in direzione piazza Gramsci effettuata la fermata della Ferrovia direzione centro effettuano inversione di marcia alla rotatoria con il Ponte Caduti sul lavoro.

Le linee s34, 130, 131, 138 e 629 in partenza da piazza Gramsci, dirette verso Via Don Minzoni, da via A.Diaz effettuano deviazione in via Saur, Ricasoli, Cavour inversione alla rotatoria di Palazzo Diavoli, via Cavour (senza fermate), Don Minzoni. Soppresse le fermate divia Montluc.