Autolinee Toscane e gli studenti: "Accordo ancora da approvare"

"La convenzione per gli abbonamenti alla rete urbana a tariffa agevolati a favore degli studenti universitari di Siena è ancora in fase di approvazione". è quanto afferma in una nota Autolinee Toscane, sostenendo che "è quindi prematuro parlare - come invece fatto dal Diritto allo Studio Universitario Toscana in una nota stampa diffusa nella giornata di ieri, giovedì 11 aprile - di approvazione della convenzione imminente e quindi di possibilità di accedere ai canali online di Autolinee Toscane per acquistare gli abbonamenti a tariffa agevolata".

La convenzione coinvolge, oltre all’azienda di trasporti, anche l’Università di Siena, l’Università per Stranieri di Siena, il Comune di Siena e appunto il Dsu Toscana.

"L’accordo è in itinere – si specifica nella nota di Autolinee Toscane – e sono in corso incontri funzionali alla definizione degli aspetti tecnici che porteranno all’approvazione da parte di tutti gli enti coinvolti, ma questo è un lavoro che richiederà ancora del tempo prima di giungere a una sua conclusione e ratifica ufficiale. Solo a quel punto Autolinee Toscane garantirà una capillare informazione tramite i suoi consueti canali online. Per questo motivo, l’azienda di trasporto desidera invitare tutti gli interessati a non contattare il proprio customer care dato che il servizio non è ancora attivabile".

Secondo Autolinee Toscane, "questa comunicazione sbagliata porta infatti disagi all’utenza, che magari dovrà aspettare più tempo per la risposta dato che arrivano telefonate per un servizio ancora inesistente (e comporta così anche ulteriori costi all’azienda)".