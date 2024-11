Autobus per studenti. Servizio potenziato

"Esprimiamo la nostra soddisfazione per l’importante potenziamento da parte di Autolinee Toscane del servizio di trasporto pubblico e scolastico nelle giornate di sabato. Il nostro grazie va anche alla Provincia di Siena, oltre che ad AT, per aver ascoltato la nostra richiesta di migliorare la funzionalità del trasporto per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado da Castellina in Chianti a Colle di Val d’Elsa nei giorni feriali. Una decisione che va anche a garantire il diritto allo studio e la parità di accesso per tutti gli studenti". Inizia così la nota dell’amministrazione comunale di Castellina in Chianti dopo la notizia del potenziamento del servizio da e verso la città valdelsana.

Le novità. Le principali modifiche introdotte da Autolinee Toscane, già attive da sabato 16 novembre, riguardano le linee che collegano Castellina in Chianti a Siena e le coincidenze per raggiungere Colle di Val d’Elsa. Sulla linea 125 è stata introdotta una nuova corsa, valida per il sabato scolastico, con partenza alle ore 6.45 da Castellina in Chianti, una fermata alle Fioraie alle ore 6.56 e arrivo alle ore 7.27 a Castellina Scalo, dove gli studenti diretti a Colle di Val d’Elsa troveranno l’autobus per raggiungere le loro scuole. Per migliorare ulteriormente il servizio sono stati adeguati anche altri orari per garantire maggiore flessibilità.

Nei giorni feriali scolastici, compreso il sabato, sono state attivate anche nuove corse sulla linea 121, come quella in partenza alle ore 13.30 dal polo scolastico di Colle di Val d’Elsa, in Viale dei Mille, e diretta a Castellina Scalo. Da qui proseguirà in direzione di Strove per poi tornare verso Castellina Scalo, da cui ripartirà alle ore 14.08 come linea 125 verso Castellina in Chianti, con arrivo previsto alle ore 14.37.