Auto dell’Auser vandalizzata, i residenti non hanno sentito rumori. Municipale al lavoro

Siena, 10 dicembre 2023 – La polizia municipale è subito entrata in azione ieri mattina per verificare quanto accaduto al mezzo dell’Auser e alla sede di Mondo Mangione. In particolare gli agenti hanno sentito gli abitanti dei palazzi che si affacciano sull’area coinvolta dagli atti vandalici, per capire se i cittadini potessero dare un contributo quantomeno per individuare l’ora dell’accaduto.

Ma, a quanto trapela, dai primi riscontri non sarebbero arrivate indicazioni. Nessuno avrebbe visto né sentito niente, o quantomeno nessuno è stato in grado di indicarlo alla polizia municipale. Quindi al momento non ci sono elementi per poter risalire all’identità di chi ha commesso quegli atti vandalici ai danni dell’associazione di volontariato impegnata a sostegno degli anziani e della cooperativa che si occupa di cibo biologico, locale e solidale.

Un atto di vandalismo particolarmente odioso in quanto rivolto a chi si spende per aiutare gli altri, dedicando tempo ed energie a un’attività di rilevanza sociale. La zona dei fatti, in via Tolomei, è nell’area dove sono tra l’altro presenti uffici comunali, il campo da bocce e nella vicinanza anche l’ufficio postale e spazi sanitari.

O.P.