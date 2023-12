Vandali contro l’associazione degli anziani

Siena, 9 dicembre 2023 – Vandali in azione nella notte a Siena: nel mirino un’auto dell’Auser, usata per i servizi sociali dall’associazione dedita alla terza età. Amche due vetrine del negozio MondoMangione, specializzato in prodotti bio e solidali, sono state infrante.

L’auto dell’Auser è stata danneggiata con una panchina: rotti i vetri del veicolo, che era parcheggiato nel cortile della sede nel piazzale di via Tolomei. "La nostra auto dice Giuliana De Angelis – adesso è inutilizzabile. Non ho parole per esprimere il nostro sconcerto non solo per il danno subito, ma soprattutto per l'accanimento chiaramente dimostrato verso associazioni e organizzazioni che con il loro operare si distinguono positivamente in un momento in cui la solidarietà e il rispetto sono, almeno da alcuni, un palese oggetto e bersaglio di disprezzo e spregio".