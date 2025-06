Auto troppo veloci in via Pisana. Pedoni a rischio di investimento

Velocità elevata delle auto in transito e rischi per i pedoni. Via Pisana a Poggibonsi è un pericolo continuo, ad ascoltare le voci delle persone nel quartiere. "Un problema che si presenta anche nelle ore notturne – osservano alcuni residenti, che hanno contattato in proposito La Nazione – a causa del passaggio rumoroso di moto che viaggiano senza regole". Una questione che si mantiene attuale e che riguarda probabilmente pure altre strade di Poggibonsi. Ma in via Pisana il quadro, stando a quanto evidenziato dagli stessi abitanti, sembra ancora più serio, nel traffico ininterrotto di mezzi, lungo il rettilineo a doppio senso di marcia, in direzione dell’area industriale o del centro della città. E’ soprattutto la propensione dei conducenti a premere un po’ troppo sull’acceleratore, a preoccupare coloro che vivono quotidianamente il popoloso rione. Una strada principale con le sue attività commerciali sui due lati, una rete di percorsi di collegamento trasversali (le vie che rimandano a memorie risorgimentali), i palazzi, e più in là, oltre il ponte sul torrente Staggia, le aziende e le superfici della grande distribuzione, nei punti che segnano di confine con Barberino Tavarnelle e la Città metropolitana di Firenze. Nel tempo non sono mancate per via Pisana a Poggibonsi le richieste in materia di sicurezza dei pedoni, di tutte le età, riguardo per esempio ai marciapiedi e agli attraversamenti senza ostacoli o paure di incidenti. Ora l’attenzione in zona è rivolta in particolare alla velocità dei veicoli che percorrono il nastro d’asfalto senza tenere troppo in considerazione le norme previste.

"Si rendono necessari a nostro parere dei controlli per il rispetto dei limiti imposti dal Codice della strada – aggiungono da via Pisana e dintorni – perché in certi momenti della giornata si assiste quasi a scenari da circuito e c’è il timore, in assenza di provvedimenti, di una situazione destinata a diventare poco sostenibile. Anche, ripetiamo, nelle fasce orarie serali e notturne, con i motociclisti che si trasformano talvolta in autentici ‘padroni della strada’. Inaccettabile". Da qui la richiesta di interventi, per tenere a distanza i pericoli in una delle strade più transitate di Poggibonsi. Una via Pisana chiamata ogni giorno a tollerare volumi di traffico tipici di un centro di notevole estensione.

Paolo Bartalini