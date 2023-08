Auto sbanda sull’A1, traffico in tilt tra Valdichiana e Chiusi

Lunghe code si sono formate ieri pomeriggio sull’A1 nel tratto compreso tra Valdichiana e Chiusi-Chianciano terme in direzione Roma, in un pomeriggio peraltro di intenso traffico per l’esodo estivo. Intorno alle 17,15, ha comunicato Autostrade per l’Italia, è stato risolto un incidente precedentemente avvenuto nel tratto in questione all’altezza del km 386, dove un’autovettura ha sbandato autonomamente, con conseguente distacco del carrello appendice che trasportava un natante. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della direzione 4° tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 8 km di coda in direzione Roma.

Sempre ieri lunghe code sulla SS 223 per un’auto in fiamme all’altezza di Paganico, in direzione Siena.