Auto prende fuoco fuori Porta San Marco. Incidente sulla Cassia

Paura nel tardo pomeriggio di ieri per una macchina che ha preso fuoco, si trovava posteggiata fuori porta San Marco. Sembra che qualcuno abbia visto uscire fumo dal cofano prima che si propagassero le fiamme. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la vettura mentre la circolazione veniva fatta rallentare per consentire l’intervento. I pompieri sono corsi qui ma già si trovavano su un altro intervento, l’incidente tra un’auto e uno scooter sulla Cassia sud, all’incrocio con strada di Renaccio. Un 73enne è stato portato in codice 2 alle Scotte.