Auto contro scooter. Ferito un sedicenne

E’ ricoverato all’ospedale di Campostaggia, ma, fortunatamente, le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni, lo scooterista colligiano di 16 anni rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì a Colle sul tratto della comunale di Selvamaggio che collega l’area industriale omonima a quella di San Marziale, nei pressi della frazione Gracciano. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale colligiana, il ragazzo in sella al suo motorino si è scontrato con una station wagon, cadendo sull’asfalto. Nell’urto e nella caduta ha riportato contusioni in varie parti del corpo e, dopo le prime cure prestate sul posto, i sanitari hanno deciso il trasferimento in ospedale dove è stato trasportato da un’ambulanza.