Siena, ubriaco aggredisce il conducente di un autobus: denunciato 47enne

Pattuglia dei Carabinieri (immagine di repertorio)

Siena, 9 marzo 2023 – Un uomo, ubriaco, è salito su un autobus di Autolinee Toscane Spa importunando i passeggeri. I carabinieri della stazione di Siena hanno denunciato il 47enne, residente a Siena, già noto ai militari per i suoi precedenti di polizia, accusato di danneggiamento, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale nonché interruzione di un pubblico servizio.



I carabinieri sono intervenuti a seguito di una chiamata al 112 per segnalazione di una persona molesta in piazza Gramsci a Siena, presso la fermata degli autobus. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'autista dell'autobus, giunto al capolinea, avrebbe notato un individuo salire a bordo e dirigersi verso di lui per chiedergli informazioni sul tragitto di quella stessa linea urbana. Dopo avergli fornito le indicazioni richieste, l'interlocutore, in palese stato di ubriachezza, senza alcun motivo, avrebbe cominciato a inveire contro di lui gesticolando animatamente e alzando la voce anche contro gli altri passeggeri dell'autobus. L'autista avrebbe cercato di calmare il 47enne senza però riuscirvi, anzi, scatenando la reazione dell'uomo che lo ha aggredito verbalmente minacciandolo di serie conseguenze. Divenuto molesto e pericoloso, dunque, l'autista lo avrebbe invitato a scendere dal mezzo. L'autista è stato così costretto a fermare la corsa per circa 30 minuti.



Nonostante le resistenze e il forte stato di agitazione dell'uomo, il conducente è riuscito con fatica a farlo scendere dal suo autobus richiudendo le porte, anche per salvaguardare l'incolumità degli altri passeggeri, tra cui anziani e minori, spaventati per quanto stava accadendo. Per fare cessare il comportamento violento e minaccioso è stato richiesto l'intervento dei carabinieri della stazione di Siena. Momento durante il quale il denunciato, compreso quanto stava facendo l'autista, ha cominciato a prendere a calci e pugni la porta del mezzo, danneggiandola. I carabinieri intervenuti hanno condotto l'uomo in caserma. Conclusi gli accertamenti e sentiti i testimoni, i militari dell'Arma hanno denunciato il 47enne per danneggiamento, minaccia, violenza e resistenza nei confronti di un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai suoi doveri di servizio. Infatti gli autisti degli autobus di linea hanno il dovere, per preservare l'incolumità dei passeggeri e non potendo lasciare il mezzo pubblico né procedere all'identificazione del molestatore, di chiamare la forza pubblica, cosa che il deferito stava impedendo di fare, e per avere turbato la regolarità di un servizio pubblico: la corsa ha subito un ritardo nella tabella oraria. Dopo la compilazione degli atti presso il comando dei carabinieri di Siena, l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena.



Maurizio Costanzo