Autista At ha un malore. Massaggio cardiaco fatto dal collega: salvo

Un collega da tenere stretto. Di quelli che si trovano una volta nella vita. Perché con il loro intuito e con il sangue freddo sono capaci di salvartela. La vita, appunto. L’uomo protagonista del gesto di altruismo è un autista di Autolinee Toscane. Il suo collega Giuseppe Cangialosi durante l’alluvione a Siena salvò padre e figlio dal torrente d’acqua che scorreva in via Aldo Moro, portandoli in salvo. Lui invece, ieri intorno a mezzogiorno, in piazza del Sale, si è accorto che un autista aveva avuto un malore. Non durante una corsa ma nella stanza tecnica che la società mette qui a disposizione del personale. Gli ha praticato il massaggio cardiaco. Subito. E quando sono arrivati i soccorsi sanitari, hanno confermato che il suo intervento era stato provvidenziale.

La.Valde.