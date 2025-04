Autismo nel mondo: una bella iniziativa sotto le torri. In piazza Duomo tanti bambini della scuola ‘Folgòre’

In piazza Duomo tanti bambini e bambine della scuola ‘Folgòre’ di San Gimignano e Ulignano per ricordare l’autismo nel mondo. Anche sotto le torri purtroppo fra i tanti bambini delle scuole anche ‘Marco’ ( nome di fantasia) un bambino che frequenta la scuola elementare fa parte di quelle piccole anime. "Piazza Duomo la piazza del sorriso di bambini, genitori ed insegnanti che ringraziamo per il lavoro che hanno portato avanti con le classi. Riuscire a sensibilizzare bambini e genitori su un tema importantissimo e alla conoscenza, all’aiuto reciproco, all’accettazione dell’altro alla diversità che ci rende unici". Le riflessioni del sindaco Andrea Marrucci e il vice Niccolò Guicciardini. Grazie all’Istituto Comprensivo Folgore, la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, al Comune di San Gimignano, all’ Associazione Autismo Siena - Piccolo Principe APS e ai Cavalieri di Santa Fina con i bambini di Ulignano vestiti nei panni del medioevo. Hanno portato in piazza una piccola guida con storie e leggende della città in "comunicazione alternativa (CAA), aggiunge l’assessora Daniela Morbis, di storie e leggende della via Francigena nelle tappe 31 e 32 di una guida formato cartaceo che sarà disponibile all’ufficio Pro Loco, i Musei Civici e la biblioteca di San Gimignano e scaricabili da tutti tramite QR-Code. Storie nella guida: Gambassi e Montaione, Le leggende di Santa Fina, Pancole, quelle di San Gimignano, del sacro chiodo di Colle Val d’Elsa e la Leggenda del lago chiaro e del lago scuro. Lavori realizzati dai bambini nel laboratorio PEZ della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, coordinati dalla dottoressa Francesca Mori.

Romano Francardelli