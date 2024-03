Autismo, 100 nuove diagnosi all’anno nell’Asl

‘Autismo e spiritualità’: il 3 aprile, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo (che si celebra il 2 aprile), un pomeriggio di dialogo e seminari per andare a fondo circa i disturbi dello spettro autistico. "La Asl Toscana Sud Est nel 2019 – ha spiegato il dottor Ettore Caterino, neuropsichiatra infantile responsabile della Rete aziendale autismo - ha pubblicato il Percorso diagnostico terapeutico assistenziale da cui si evincono le modalità di presa in carico, le terapie erogate, i supporti socioassistenziali, medico-legali e quelli legati all’interfaccia rete Territorio-Ospedale, nonché la rete degli interventi istituzionali. Dobbiamo occuparci non solo dei deficit di comunicazione, ma anche di riconoscere precocemente talenti e capacità dei bambini".

All’interno della popolazione dell’Asl Sud Est una persona su 80, nella fascia di età fino a 18 anni, è affetta da disturbi dello spettro autistico. "Dato che è sottostimato – ha chiarito il dottor Caterino -, perché non tutte le persone interessate si rivolgono ai servizi per una diagnosi oppure alcuni casi restano sottosoglia perché paucisintomatici o semplicemente neurodiversi"