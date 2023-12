Ausiliario per nido d’infanzia. Operatore socio-sanitario Azienda agricola di Gaiole in Chianti cerca operaio agricolo, Cooperativa Giocolare seleziona ausiliario per nido d'infanzia e Idealcoop cerca Operatore Socio Sanitario. Contratti a tempo determinato/indeterminato, part-time/full-time. Contattare i numeri/email indicati.