Aule aperte di notte. Tre giorni a settimana per tutto giugno

Le aule di Siena Jazz saranno aperte anche in orario notturno. Da questa settimana, per tutto il mese di giugno, le sale saranno infatti disponibili agli studenti iscritti, nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 21 alle 24. Questa nuova iniziativa, che viene incontro alle esigenze dei giovani musicisti, sarà poi disponibile in maniera stabile dall’inizio del nuovo Anno Accademico, dal prossimo mese di ottobre. La sede operativa è situata nella Fortezza Medicea, dove Siena jazz svolge le proprie attività in una struttura con 21 aule attrezzate, un archivio sonoro, una biblioteca ed un laboratorio.