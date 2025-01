Attivo il bando InAut per la disabilità

Le Zone distretto, Società della Salute delle province di Arezzo, Grosseto e Siena hanno emesso un avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione all’intervento a valere sul Fondo non autosufficienza 2022-2024 denominato ’Indipendenza e autonomia – InAut’. La scadenza per la presentazione delle domande è il 13 febbraio. Il bando InAut 2025, dedicato a persone con disabilità, ha l’obiettivo di sostenere l’attivazione di progetti integrati, personalizzati e finalizzati alle necessità individuali che consentano alla persona con disabilità di condurre una vita in condizioni di autonomia oltre a favorire la crescita della persona. Possono essere finanziati i progetti idonei fino ad esaurimento delle risorse. Il progetto presentato deve avere una durata che va da un minimo di 6 mesi a massimo di 12 mesi e per ciascun progetto è previsto un contributo massimo mensile di 1.800 euro. La partecipazione è riservata alle persone con disabilità in possesso di determinati requisiti, ma anche le persone con disabilità utilmente collocate in lista di attesa per il finanziamento dei progetti regionali di Vita Indipendente; i due finanziamenti non sono compatibili.