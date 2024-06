Attività ludiche a scuola nel mese di luglio. Posti disponibili per bambini da 3 a 6 anni

Vista la disponibilità di alcuni posti nelle strutture comunali Agnoletti e Meoni, il Comune di Siena ha deciso di riaprire il bando per le attività ludico-ricreative del mese di luglio riservate ai bambini dai tre ai sei anni che frequentano le scuole dell’infanzia della città, comunali e statali. Le iniziative, in programma dal 4 al 31 luglio, si svolgeranno dalle 8 alle 13.30 dal lunedì al venerdì e prevedono anche il servizio di colazione e mensa (senza trasporto) per un costo complessivo di 180 euro, da pagare al momento dell’iscrizione. Attualmente sono disponibili venti posti presso la scuola Agnoletti e diciotto posti presso la scuola Meoni. Le domande saranno accettate fino a esaurimento dei posti; nel caso ci fossero richieste superiori alla disponibilità, il posto sarà assegnato in ordine di arrivo. La documentazione necessaria è reperibile sul sito del Comune di Siena. La richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre giovedì 13 giugno, via pec all’indirizzo [email protected] o consegnata in forma cartacea all’ufficio Protocollo di Palazzo Comunale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0577/292359 tutti i giorni dalle 9 alle 13.