Attività fisica, i progetti dell’Asl

"È ora di muoversi". È lo slogan della Giornata mondiale dell’attività fisica che si celebra oggi. Una giornata per ricordare che l’attività fisica è uno degli elementi essenziali per una vita in salute e che è importante iniziare sin dalla più tenera età a tenersi in movimento. "Insieme a non fumare, bere moderatamente e a un’alimentazione sana, l’attività fisica è considerata uno dei comportamenti più efficaci per prevenire l’insorgenza di numerose malattie, anche importanti come quelle oncologiche. Per questo è importante fare promozione sin dall’infanzia fino ai 90 anni e oltre", chiarisce la dottoressa Daniela Cardelli, direttrice dipartimento Professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione.

Fra i progetti promossi da Asl Toscana Sud Est per stimolare il movimento come primo passo per favorire i corretti stili di vita ci sono “Stretching in classe” e “Stretching che favola”: momenti educativi e di formazione rivolti alle scuole primarie e dell’infanzia.

Per gli studenti e studentesse delle scuole secondarie di II grado è stato messo a punto “Promossi in Salute”, incentrato sull’importanza della sinergia fra alimentazione corretta, stile di vita attivo e un rapporto equilibrato con l’ambiente. Un altro progetto a cui hanno aderito le scuole è “Un miglio al giorno intorno alla scuola”. "Sono progetti fondamentali per imparare sin da piccoli quegli strumenti che permettono di diventare adulti con una buona salute ed è, per questo, importante cominciare dall’infanzia a fare attività fisica", aggiunge il dottor Aniello Buccino, assistente sanitario e responsabile educazione alla salute.