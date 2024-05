Attacco hacker Servizi ripristinati

Dopo cinque giorni di intenso lavoro, la squadra di pronto intervento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è riuscita a ripristinare i sistemi dell’Università degli studi di Siena colpiti da un attacco informatico la scorsa settimana. La squadra dell’articolazione operativa dell’Agenzia, il Computer security incident response team, Csirt - Italia, giunta sul posto ha potuto fin da subito valutare la situazione e definire con i responsabili dell’Università le priorità e quindi "pianificare l’operazione di ripristino dei servizi in sicurezza a seguito delle risultanze dell’analisi dell’incidente necessaria a identificare l’estensione temporale e spaziale della compromissione".

Il ransomware (virus informatico) aveva cifrato solo parte dei sistemi, è stato pertanto possibile avviare rapidamente le attività di ripristino dopo aver messo in sicurezza il sistema di autenticazione, compromesso durante l’attacco, necessario per il corretto funzionamento dei servizi universitari. L’Agenzia per la cybersicurezza continuerà a supportare l’Università per la conclusione delle attività di ripristino. A causa dell’attacco hacker, il 6 maggio si era resa necessaria la chiusura della rete di Ateneo e l’avvio delle operazioni di verifica e di bonifica dell’integrità dell’infrastruttura, con la contemporanea valutazione degli eventuali danni arrecati.