Ateneo, Professioni sanitarie. Oggi test di ammissione per 609 candidati ai 12 corsi

Ci sono 609 iscritti alla prova di ammissione ai 12 corsi di laurea triennale delle Professioni sanitarie annunciati dall’Università di Siena peril prossimo anno accademico. Sono corsi a numero programmato, dunque con test di ammissione, e la prova d’ingresso si svolge questa mattina al San Niccolò.

I corsi triennali delle Professioni sanitarie sono fra i più gettonati e si terranno fra le sedi di Siena, Arezzo e Grosseto: si tratta di Dietistica, Fisioterapia, Igiene dentale, Infermieristica, Logopedia, Ortottica e assistenza oftalmologica, Ostetricia, Tecniche audioprotesiche, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia.

Gli oltre seicento iscritti alla prova di ammissione si contenderanno poco più di 400 posti complessivi fra i 12 corsi proposti: i candidati sosterranno oggi la prova unica predisposta, indipendentemente dalla preferenza data fra i corsi al momento dell’iscrizione: il test consiste in sessanta quesiti cui rispondere in cento minuti. L’appuntamento è per stamani presso il complesso didattico San Niccolò, con convocazione per la registrazione alle 8.45 e inizio della prova alle 11. I candidati ammessi saranno suddivisi in una decina di aule.

Si svolgerà invece il 27 settembre, presso il presidio Mattioli, la prova di ammissione per i due corsi di laurea magistrale di Scienze infermieristiche e ostetriche e Scienze riabilitative delle professioni sanitarie.

p.t.