Assunte 34 nuove figure professionali

In seguito alla riforma delle Province del 2014, che di fatto ha svuotato gli enti di area vasta dalle precedenti competenze in varie materie, il comparto ha subito un decremento di dipendenti pari, a livello nazionale, al 55% di unità. Per la Provincia di Siena il decremento è stato superiore alla media italiana, raggiungendo quota 60,9%.

Dopo dieci anni di riduzione del personale la Provincia di Siena, grazie a una corretta gestione delle risorse, annuncia che torna ad assumere. Al termine dei bandi di concorso appena conclusi, attraverso i quali sono state individuate 34 nuove figure professionali per l’ente, la Provincia di Siena ha assunto, con risorse proprie, nuovi dipendenti nei vari settori.

Il Piano delle assunzioni sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa prevista in Sala dell’Aurora Palazzo del Governo lunedì alle 11.30.

La presidente Carletti intende quindi dare prova concreta del ’nuovo corso’ alla guida dell’ente dopo la sua elezione al vertice. Dalla sua parte ha la collaborazione della maggioranza dei sindaci dei Comuni del territorio provinciale, sui quali può contare. Al contempo Carletti sta riscuotendo i risultati ottenuti da chi la ha preceduta, ovvero l’ex sindaco di Poggibonsi David Bussagli e prima ancora l’attuale primo cittadino di Montalcino, Silvio Franceschelli, oggi senatore della Repubblica.