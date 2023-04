Associazione Viamaestra Decise le nuove cariche Laura Martelli presidente

di Paolo Bartalini

È un periodo pieno di eventi e anche di cambiamenti per l’Associazione Viamaestra – Centro commerciale naturale. Mentre è in corso la rassegna del cibo di strada, giunge anche la formalizzazione delle nuove cariche dell’ente attivo dal 2006 e impegnato, grazie all’apporto degli stessi titolari di negozi, nella valorizzazione del centro storico di Poggibonsi. Al vertice nelle mansioni di presidente è adesso Laura Martelli, che ha ricevuto in questi giorni il testimone da Sandra Meniconi, che dopo aver concluso il proprio mandato rimane in forza al Consiglio in qualità di tesoriera. Vice presidente è Costanza Ceppatelli, segretaria Caterina Gennusa. Tra i componenti del direttivo, oltre ai nomi già menzionati, troviamo Rosanna Bochicchio, Fabio Cambi (Confcommercio), Cinzia Castagnozzi, Marco Rossi (Confesercenti), Naomi Gautieri. Viamaestra dà vita a numerosi appuntamenti che nel tempo hanno contribuito ad animare il cuore antico di Poggibonsi, accogliendo tante persone come avviene per esempio in occasione delle varie edizioni di Sbaraccando – mercatino per acquisti di articoli a prezzi vantaggiosi – e di Fashion weekend, con il suo cartellone caratterizzato da speciali allestimenti nelle botteghe e dalle sfilate per il settore dell’ abbigliamento. Senza dimenticare naturalmente la partecipazione in un ruolo di primo piano al calendario natalizio, con il sostegno di altre realtà associative del territorio.

"Vogliamo che i poggibonsesi tornino ad affollare il centro storico – afferma Laura Martelli – in virtù dei nuovi eventi che proporremo alla cittadinanza, sviluppando le idee che abbiamo in mente. Intendiamo fare della via Maestra il centro commerciale di tutta la Valdelsa, non solo di Poggibonsi". Questa la prima dichiarazione di intenti della neo presidente. Laura Martelli è già al lavoro, insieme con gli altri addetti all’interno del Consiglio, per realizzare i progetti capaci di offrire un’impronta ancora più vitale, alla rete di strade e di vicoli che compongono il nucleo della città.