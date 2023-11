Associazione culturale in nome di don Grassini

Per ricordare la figura e l’opera svolta nella chiesa, nel sociale, nella carità e nella formazione cristiana di don Antenore Grassini che per 70 anni ha guidato la chiesa e le anime di San Gimignano, è stata fondata l’associazione culturale a suo nome da una manciata dei suoi "ragazzi" con in testa Giacomo Bassi, Marco Antonelli, Fabrizio Cherici, Gabriello Mancini, Giovan Gualberto Baldini, Tiziana Sordi e Lidia Tabani. All’unanimità è stato eletto a presidente temporaneo Gabriello Mancini. Questa nuova associazione, apartitica e apolitica, spiegano, è nata "per promuovere l’aggregazione, la partecipazione, la formazione dei cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni, al miglioramento delle condizioni di vita nel territorio, nella provincia e nella regione". Tra gli obiettivi c’è anche quello di "creare momenti d’incontro e di interazione con le forze economiche, culturali e istituzionali per offrire le proprie proposte su tematiche specifiche e d’interesse comune che aiutino il progresso sociale ed economico della comunità nelle sue varie forme". Tutto in nome di questo grande uomo di chiesa e di vita don Antenore Grassini.

Romano Francardelli