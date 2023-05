Associazione cardiotrapiantati di Siena Tutti alla festa per i 27 anni di attività

L’Associazione Cardiotrapiantati Italiani festeggia 27 anni di attività e annuncia il ritorno in presenza, dopo la prolungata pausa pandemica, delle attività conviviali della sezione di Siena ’Roberto Frati’, con casa dell’accoglienza a Fontebecci nei locali dell’istituto Sant’Anna delle Sorelle dei Poveri. Nata a Siena nel 1996 da un gruppo di cardiotrapiantati come unità territoriale dell’A.C.T.I. nazionale, vanta 350 soci, impegnati nella sensibilizzazione sul trapianto e la donazione e promozione di attività di coinvolgimento a favore di cardiotrapiantati e cardiopatici. Primo appuntamento domani con il tradizionale ’Pranzo di Primavera – un pranzo che ci sta a cuore’ al ristorante Da Michele in Massetana Romana, per fare il punto della situazione sulle attività, in primis la casa accoglienza a Fontebecci. Istituito nel 2003, il servizio mette gratuitamente a disposizione posti letto per i familiari dei pazienti ricoverati alle Scotte: dal 2017 al 2020 hanno usufruito della casa accoglienza di Siena ben 470 ospiti, per una permanenza media di circa 10 giorni. Da ottobre scorso ha iniziato ad accogliere 33 nuovi ospiti, che si sono stabiliti nelle dieci camere dell’istituto Sant’Anna.