Associazione Amici della Pinacoteca. Alla scoperta dei tesori del museo

Finita l’estate riprende l’attività dell’Associazione Amici della Pinacoteca Nazionale di Siena, la realtà nata per supportare il rilancio e valorizzare i tesori del più importante museo statale della città. Dal 27 settembre al via un ricco e variegato programma che si estenderà fino a Natale offrendo tanti momenti di interesse, approfondimento ed aggregazione. Il primo evento mercoledì (prima visita ore 17, seconda ore 18), è l’incontro con Marco Fagiani, che presenterà Girolamo Genga attraverso le opere esposte nella Pinacoteca. Il Genga, pittore architetto e scultore formatosi accanto a Signorelli e Perugino, è sicuramente stato presente in città “alla corte” di Pandolfo Petrucci tra il 1510 e il 1512 e molto probabilmente partecipò alla decorazione di alcune sale del Palazzo del Magnifico. Il secondo appuntamento è il 18 ottobre alle 17,30, con un’unica visita: Fabio Gabbrielli presenterà ’Nuove scoperte dopo il restauro della facciata del Palazzo Buonsignori Brigidi’, sede della Pinacoteca Nazionale di Siena. Mercoledì 8 novembre, ore 17 sarà la volta di Silvia Nerucci che con l’illustratice dei disegni Elena Pinzauti e il narratore Raffaele Moretti, presenterà il volume ’Il Caso Pinak’.