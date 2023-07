Assemblee, Festa Titolare e Cene, l'Estate delle Contrade di Siena

· AQUILA

– Il 13 luglio alle 21.30 presso la sala delle assemblee, all’interno della sede della Nobile Contrada dell’Aquila è convocata l’assemblea generale della Contrada con il seguente ordine del giorno: comunicazioni priore, relazione Palio 2 luglio, varie ed eventuali

· BRUCO

Festa titolare - Sabato 8 luglio

- ore 10.15 Omaggio ai defunti del Cimitero del Laterino

- ore 11 Omaggio ai defunti del Cimitero della Misericordia

- ore 16.30 Cerimonia dell’Iniziazione per i giovani di 16 anni

- ore 17.30 Battesimo Contradaiolo

- ore 18 La comparsa sfilerà per le vie del rione con omaggio alla chiesa della Beata Savina Petrilli, alla Basilica di San Francesco e alla chiesa di San Donato

- ore 19:30 ricevimento della Signoria in P.zza Salimbeni

- ore 20 Solenne Mattutino nell’Oratorio della Contrada

- ore 20.30 Cena nei giardini della Contrada, nel corso della serata ’Palio dei Cittini’, stand dei vini, palio dei barberi e bar.

Domenica 9 luglio

- ore 8 Onoranza alle Contrade Consorelle

- ore 10.30 Messa solenne nell’Oratorio

- ore 13 Rientro della comparsa

- ore 15 Onoranza alle Contrade Consorelle

- ore 19 Ritrovo della Comparsa in Piazza del Campo, estrazione delle contrade, rientro in contrada

- ore 20:30 Cena del Giro nei giardini

· GIRAFFA

- Giovedì 13 luglio alle 21.30 nella Sala delle Vittorie, l’Assemblea Generale con il seguente ordine del giorno: Comunicazioni del Vicario Generale; Relazione morale e finanziaria della Carriera del 2 luglio 2023; varie ed eventuali.

· ISTRICE

- Giovedì 13 luglio alle ore 21.30 in seconda convocazione avrà luogo l’assemblea generale ordinaria nei locali del Circolo "Il Leone" per discutere il seguente Ordine del Giorno: comunicazioni priore; relazione del Capitano Palio 2 luglio, varie ed eventuali.

· LUPA

- Domenica 9 luglio pranzo dell’estrazione

- Domenica 16 luglio cena GiroPizza in Società

- Venerdì 21 Luglio – Cenino Tris di Primi

- Venerdì 28 Luglio e Sabato 29 Luglio – Siena Jazz

Come di consueto nei giorni 28 e 29 luglio verranno effettuate due sessioni estive di Musica organizzate da Siena Jazz. Detti saggi si svolgeranno dalle ore 20,30, in contemporanea in Piazza di Fontenuova e nel Piazzale di Società. Dalle 20 sarà anche attivo un punto ristoro.

Venerdì 4 Agosto – Cenino Gli Antipastissimi

· SELVA

- La Società comunica che tutte le sere verrà effettuato il cenino per festeggiare la Vittoria conseguita sul campo il 2 Luglio dal fantino Giovanni Atzeni detto Tittia e la cavalla Violenta da Clodia Info e prenotazioni (gradite) cliccando su https:bit.lyprenotazionisocietà oppure contattando il presidente Jacopo Rugani (3920975226) o i vice-presidenti Michela Rossi (3357014535), Alessandro Bartali (3387733767) e Gabriele Bartali (3471606522).

· TORRE

- Martedì 11 alle 20.30 cenino

-Domenica 16 luglio dalle 10.30 alle 12.30 apertura mensile del museo

· VALDIMONTONE

- Anche quest’anno borse di studio una intitolata alla memoria di Paola Rossi, riservata agli immatricolati al primo anno di studi universitari e l’altra, intitolata alla memoria di Senio Bruschelli, riservata agli iscritti agli anni successivi al primo del percorso universitario.