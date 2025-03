Assemblea pubblica sul ponte di Valiano

Si svolgerà martedì 18 marzo alle 18, nella sala parrocchiale di Valiano (Piazza della Torre), l’assemblea pubblica "per illustrare gli interventi previsti dalla Provincia sul ponte di Valiano, volti a migliorarne la sicurezza dell’infrastruttura". Lo fa sapere il Comune attraverso i suoi canali di comunicazione. Un incontro utile per scoprire i dettagli del progetto e che darà avvio ad un confronto con la cittadinanza. Saranno presenti il sindaco Michele Angiolini, la presidente della Provincia Agnese Carletti ed i tecnici della Provincia. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, come riportato anche da La Nazione, il sindaco comunicò che i lavori al ponte sul Canale Maestro della Chiana, "comporteranno la chiusura della strada, si ipotizza dai sei agli otto mesi". Le alternative per la viabilità saranno quindi al centro di un incontro molto atteso dalla cittadinanza. L’obiettivo è di mitigare al massimo i disagi. Quel tratto di strada vede infatti un importante flusso di mezzi: viene utilizzato, ad esempio, per raggiungere le scuole.

L.S.