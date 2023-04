Assalto di turisti E’ tutto esaurito

San Gimignano fa il pieno di quel turismo tornato dentro le mura dopo la pandemia. Un classico. Previsioni rispettate con visitatori di passaggio e di sosta, quindi di spessore. Italiani (tanti) e stranieri provenienti da tutta Europa come i francesi, gli spagnoli, i tedeschi, turisti dall’Est e anche gli americani. Tanto per dare un’idea, la città in questi giorni è ritornata al pre Covid con più visitatori di prima, se possibile. Una lunga e confusionaria passeggiata fra le lastre della via di’ mezzo ieri rendeva necessario chiedere quasi il "permesso" per raggiungere le piazze, veri salotti buoni multilingue della San Gimignano di ieri, di oggi e di domani.

"Il ponte di Pasqua ha fatto registrare presenze importanti in linea con le previsioni sulla stagione turistica 2023 che anche a San Gimignano lasciano presagire livelli pre pandemia", sono le riflessioni del sindaco Andrea Marrucci. Il primo cittadino poi aggiunge: "Anche per questo puntiamo a qualificare i servizi offerti sul fronte turistico. Con la Giunta stiamo lavorando per l’apertura della circonvallazione dopo l’estate e alla realizzazione di due nuovi approdi lungo il suo tracciato, a partire da quello di Fugnano, le cui procedure sono già partite". E ancora: "Decisiva sarà l’installazione dei varchi elettronici della nuova Ztl del perimetro Unesco, per regolarne gli accessi. Infine – puntualizza – stiamo lavorando anche all’acquisizione di un’area in località Santa Chiara per una definitiva risposta ai segmenti caravan e degli Ncc". Per gli albergatori il presidente dell’associazione Alessandro Sabatini non ha dubbi: "Per questa Pasqua – dice con orgoglio – è rimasto solo un posto libero sulle 15 strutture con 750 posti letto. Un grosso passo in avanti".

Romano Francardelli