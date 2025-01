Assaggi di vino incontra la geologia

"AsSaggi di Vino" domani incontra la geologia, aspettando Wine&Siena. Ancora due date nel mese di gennaio per degustare i vini del territorio e scoprire il mito del vino, astronomia, geologia nel bicchiere e il bicchiere più giusto per ogni vino.

È "AsSaggi di vino", il programma che arriva alla sua seconda edizione, pensato da Confcommercio Siena e realizzato grazie alla partecipazione dell’Università di Siena e alla collaborazione con la Camera di Commercio Arezzo Siena. L’obiettivo è quello di scoprire i vini e sottolineare, da diversi punti di vista disciplinari, il legame tra storia, geologia e altre discipline con il mondo e la cultura del vino. Alle degustazioni quindi si abbineranno interventi dedicati a curiosità legate al vino che spaziano dalla letteratura, la geologia, l’arte.

Domani AsSaggi di Vino va a Gastronomia Morbidi in via Banchi di Sopra. Alle 18.30 saranno protagonisti i vini dell’azienda Arillo in Terrabianca, in località San Fedele, a Radda in Chianti, insieme a Enrico Tavarnelli e Ivan Martini, professori del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Siena, con "La Geologia nel bicchiere: dalla terra al vino". Del resto fin dalla notte dei tempi l’uomo coltiva la vite e ottiene il vino, le varietà enologiche sono influenzate e determinate dalle caratteristiche fisiche del territorio in cui il vino viene prodotto. È però solo in tempi recenti che le attività legate alla vitivinicoltura hanno iniziato a rivolgere attenzione allo studio del territorio, traendone informazioni utili alla selezione dei vitigni più idonei per una determinata zona.