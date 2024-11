Aspiranti chef alla prova della ’tartare’. In gara 13 studenti di 7 istituti alberghieri

Tredici studenti di sette istituti alberghieri toscani si sono ritrovati a palazzo Patrizi a Siena per mettere reciprocamente alla prova le competenze acquisite in materia di enogastronomia. Una giuria di esperti del settore li ha misurati nella preparazione di una tartare di manzo, e sull’abbinamento con un vino tra quelli del nostro territorio. Tutto questo è l’Amira Trial Tartare, l’iniziativa realizzata per il terzo anno dall’Associazione Maitres Italiani Ristoranti e Alberghi, la sezione Toscana Felix di Siena e Arezzo: "Anche quest’anno - annuncia il referente Gaetano de Martino – abbiamo assegnato quattro borse di studio ai più meritevoli tra gli allievi delle stesse scuole, che potranno vivere l’esperienza di una crociera nel mese di dicembre". Fra le scuole coinvolte, gli Istituti alberghieri ’Artusi’ di Chianciano Terme, ’Ricasoli0 di Colle val d’Elsa, ’Fanfani-Camaiti’ di Caprese Michelangelo, ’Vegni’ di Capezzine, ’Martini’ di Montecatini terme, ’Isis Enriques’ di Castelfiorentino, ’Leopoldo di Lorena’ di Grosseto. Il verdetto ha premiato alla fine la giovane Federica Di Napoli, allieva dell’istituto Martini di Montecatini Terme, risultata prima classificata.