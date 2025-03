Asp Città di Siena in festa. Vent’anni di storia al servizio della comunità

Asp Città di Siena compie vent’anni e li festeggia in grande stile, presentando le iniziative previste per tutto l’anno in una sala conferenza gremita di cittadini. Sul piatto un fitto programma di eventi, iniziative e nuovi servizi, che vanno a saldare il legame dell’azienda con la comunità senese e l’attenzione ai bisogni della persona e delle famiglie e che tessono una fitta rete di collaborazioni con enti, associazioni e realtà cittadine. "Il 2025 coincide con il ventesimo esercizio sociale di Asp e abbiamo voluto sfruttare questa occasione per eliminare ogni distanza tra la città e il Campansi – ha spiegato il presidente Guido Pratesi –. Con Betti stiamo portando avanti i ‘Giovedì libri’; insieme a La Diana vogliamo valorizzare il bottino della Caccialupi; stiamo programmando appuntamenti insieme alle realtà corali e musicali cittadine, tra cui spicca l’annuale collaborazione con la Chigiana; con l’associazione Garden stiamo studiando la valorizzazione del nostro giardino e con i Lions il recupero di opere d’arte e il supporto alla telemedicina. Ricostruiremo la storia del collegio Duca degli Abruzzi e stiamo lavorando alla valorizzazione del Pendola". "Non solo – ha aggiunto Pratesi –, è in programma anche un giubileo per i nostri residenti". Iniziative che vanno di pari passo con l’ampliamento delle attività di Asp. "Uno degli obiettivi del 2025 è la messa a regime della cosiddetta Farmacia dei Servizi – ha commentato il direttore Rocco Lerose –: un punto di prossimità per la salute dei cittadini in grado di fornire una serie di prestazioni, con lo scopo di contribuire alla prevenzione delle principali patologie croniche che solitamente hanno tempistiche lunghe".

Particolare rilevanza avrà poi l’impegno sulla digitalizzazione, già iniziato con l’inaugurazione prossima di un sito web e una brand identity rinnovate, e che si evolverà nell’ambito dell’assistenza in struttura. Sul fronte delle mense invece si segnalano investimenti e rinnovi delle attrezzature, oltre che la selezione di nuovi produttori locali. "Asp ha dimostrato un’attenzione costante nei confronti della nostra comunità e dei servizi da poterle dedicare ed incrementare - ha commentato il vicesindaco Michele Capitani –. Siamo felici di festeggiare oggi con loro una data storica molto importante". Presente anche l’assessore Giuseppe Giordano: "L’Asp ha sempre rappresentato non solo un punto di riferimento per la nostra comunità, ma anche un esempio di come i servizi alla persona possano evolversi per rispondere in maniera sempre più efficiente alle esigenze di tutti, in particolare delle persone più fragili".