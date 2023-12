Asilo nido e materna negli ex spogliatoi dello stadio ad Asciano

Firmato il verbale di consegna dei lavori di costruzione del nascente polo d’infanzia 0-6 del paese del Garbo. Un edificio che includerà asilo nido e scuola materna e che sorgerà in via Grandi, nell’area degli ex spogliatoi dello stadio. Gli attori di questo atto importante sono la Municipalità Ascianese, la ditta affidataria AR.CO Costruzioni e lo Studio Buracchi Progetti.

"Ci avevano dato dei visionari quando abbiamo presentato il progetto – commenta il primo cittadino del Garbo Fabrizio Nucci – invece, grazie all’enorme lavoro svolto in tandem dal nostro Ufficio Tecnico e lo Studio Buracchi, siamo riusciti a farci finanziare la realizzazione del Polo Infanzia". Il 28 novembre è già una pietra miliare ovvero la consegna ufficiale dell’esecuzione lavori per l’opera finanziata dal Pnrr per oltre 3 milioni di euro. Dopo il primo finanziamento il progetto ha subito un aumento dei costi. "Il Comune da parte sua ha già stanziato un milione di fondi propri ma, nel frattempo, il consiglio regionale pochissimi giorni fa ha approvato un ulteriore contributo di 696mila destinato alla costruzione del polo scolastico il quale verrà scorporato dal finanziamento iniziale del Comune. Pertanto, il contributo finale dell’amministrazione sarà di oltre 382mila euro. La conclusione dei lavori è fissata per l’8 maggio 2026 in modo da rendere questo polo operativo nel settembre dello stesso anno.

Questo percorso è nato nel gennaio 2021 quando il Comune ha presentato alla Commissione Assetto del Territorio un dettagliato Pfta (progetto di fattibilità tecnico economica) per un polo scolastico 0-14 comprendente il nido, la scuola dell’infanzia, scuola elementare e la scuola media. "La nostra ambiziosa intenzione finale è quella di creare una struttura adeguata – chiosa il sindaco Nucci – quella di offrire il tempo pieno quotidiano ad una fascia di età da zero a 14 anni. Ciò a sostegno dei genitori e dei cittadini". In effetti il desiderio dei promotori è quello di costruire un polo scolastico in un edificio a ferro di cavallo che comprenda anche le scuole elementari oltre a quelle già finanziate. Grazie ai fondi del Pnrr, il Comune di Asciano potrà realizzare due ali (Nido, Materna e Scuola Media) del complesso a ferro di cavallo dell’iniziale progetto".

