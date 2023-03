Ascoltate la generazione Z, tra social e tecnologia Abbiamo troppo e vogliamo sempre di più

Spesso ci si lascia affascinare dall’idea di una vita perfetta e senza problemi. La società, i media lanciano modelli da seguire che spesso sono vincolanti e ci omologano tutti. Attraverso applicazioni come TikTok o Youtube vengono, per la maggior parte, diffusi modelli da seguire. Possono essere di bellezza, di genere, di razza, di situazione economica.Alcuni ragazzi non riescono a uscire di casa per paura di essere criticati perché magari non hanno un corpo o una pelle perfetta. La società di oggi si basa sempre di più sull’apparenza e non sul reale valore che ognuno di noi ha. Non è vero che noi giovani non abbiamo obiettivi forse la nostra vita quotidiana schematizzata,impacchettata, che deve sempre essere uguale per tutti,secondo canoni prestabiliti, ci frena dall’osare. Per superare questi disagi gli adulti ci dovrebbero aiutarci ad avere più autostima e a credere nelle nostre abilità. A scuola i professori potrebbero stimolare il dialogo e il confronto con i pari e con l’adulto attraverso una metodologia didattica attiva che si sviluppi attraverso lavori di gruppo e conversazioni costruttive.Solo in questo modo possono emergere le nostre vere idee, i nostri dubbi, le nostre paure, le nostre perplessità e insieme possono adoperarci per superarle.