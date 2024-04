Asciano, il calcetto unisce. Hodza, bomber da 40 gol

È terminato da poco il campionato della As Calcetto Asciano che, con la vittoria ottenuta contro un ottimo San Gimignano, ha chiuso al nono posto con 34 punti, migliorando la media punti del campionato precedente. Una squadra ampiamente rinnovata e ringiovanita che, dopo un inizio difficoltoso, è riuscita sotto la guida di mister Benincasa a togliersi molte soddisfazioni.

Tra le soddisfazioni maggiori, quella dell’esordio di ben tre under 18, Francesco Forzoni, Mattia Parri e Giovanni Rabazzi. Altra grande soddisfazione per la As Calcetto Asciano è quella di avere in squadra il capocannoniere del girone C: Hodza Dzemaluddin il quale, con i suoi 40 gol, ha dato un grande contributo alla squadra. Nella compagine del Garbo militano ben cinque ’stranieri-ascianesi’.

"La dirigenza si ritiene orgogliosa dei risultati ottenuti e della crescita dei propri tesserati che ringrazia per il contributo apportato", commenta mister Benincasa.

La storia della As Calcetto Asciano racconta che al terzo anno di un percorso sportivo arriva un risultato sempre migliore. Ed è anche in virtù di ciò che già da questa settimana i ragazzi di mister Benincasa hanno già ricominciato a lavorare con grande lena ed entusiasmo per la stagione sportiva 2024-2025

