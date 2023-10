Asciano Al via la bonifica nell’area dell’ex fornace

Hanno preso il via gli interventi di bonifica e messa in sicurezza della ciminiera della ex fornace di Arbia. Lo ha comunicato la curatela fallimentare, sotto la cui custodia rientra tutta l’area, specificando che i lavori, da parte della ditta incaricata, procederanno secondo un cronoprogramma prestabilito. "Si tratta – spiega il Sindaco Fabrizio Nucci – di un intervento atteso da tutta la comunità, a lungo rimandato, ma sui cui non è mai mancata l’attenzione da parte del Comune in sinergia con la Prefettura di Siena e il tavolo tecnico con la funzione di cabina di regia per seguire l’evoluzione dello stato di avanzamento dei lavori. Una sinergia che ha visto una collaborazione fondamentale nella rete territoriale e del volontariato sociale, nella Consulta territoriale di Arbia e tra i cittadini che a suo tempo avevano promosso anche una raccolta di firme tra i cittadini stessi". Il Comune, in raccordo con la cabina di regia istituita presso la Prefettura, continuerà a sollecitare e a seguire con particolare attenzione l’evolversi delle attività di bonifica dell’area perché i lavori possano arrivare a termine prima possibile