Ascensore, nuovo stop a Piancastagnaio: due persone bloccate

Restano bloccati nella cabina dell’ascensore inclinato della Liccia di Piancastagnaio, l’ascensore del minatore inaugurato il 10 agosto 2022. Un passante se ne accorge e chiama i responsabili dell’amministrazione comunale. Interviene il soccorso alpino che sblocca le porte della cabina e libera le due persone rimaste all’interno per una ventina di minuti. È successo due giorni fa.

I due passeggeri che avevano caricato nel box una bicicletta sono stati soccorsi e fatti scendere in evidente stato di paura. La cabina dell’ascensore è infatti rimasta bloccata subito dopo la discesa al piano sotteraneo che collega la parte nuova del paese al centro storico di Piancastagnaio e la zona artigianale di San Martino, Collemaggio, e Vena Vecchia. Purtroppo l’ennesimo disservizio preoccupa i cittadini e l’amministrazione comunale. Anche perché il surriscaldamento dei motori per il troppo lavoro durante i mesi estivi, cui sono stati imputati altri casi, non sembra proprio collegabile al caso in questione.

L’ascensore viene usato particolarmente dai pendolari che si recano al lavoro alle pelletterie alla periferia pianese, ma anche dagli anziani che abitano nel centro storico e che per necessità devono raggiungere la parte nuova paese dove sono gli uffici di pubblica utilità. E con la riapertura dell’anno scolastico il servizio viene usato dagli studenti pianesi. All’ascensore è collegato il parcheggio di Campo Caciaio in via Marconi. Un progetto realizzato in quattro anni e accompagnato da pesanti critiche della minoranza.