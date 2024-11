Arte Mirabilis, dal mimo alla danza. Il 22 l’inaugurazione del Metateatro

Il 22 novembre a partire dalle 18 fino alle 22 inaugurazione del nuovo Metateatro in via Roma 4, denominato in questa nuova sede: Arte Mirabilis. Una serie di performance si alterneranno: dal mimo al canto, dalla musica al teatro, fino alla danza giapponese Butoh per la prima volta a Siena. L’evento sarà presentato da Roberto Rosa e Lavinia Sarchi con sottofondi musicali estemporanei di Franco Baldi. Si alterneranno Franco Baldi, Marco Bonucci, Martina Brogi, Renza M. Cangiano, Ran Ishiwa, Paola Lambardi, Ross (Rosario Aloisio) Luca Rossi e i Neposa (Francesca Bonelli, Alessandra Muzzi, Roberto Nepi e Roberto Rosa). Intanto già nella sede settimanalmente si tengono lezioni di yoga il mercoledì’ alle 19. A gennaio ’Vita tra 800 e 900 intramoenia teatro di memoria’.