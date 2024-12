Arte e cioccolato oggi saranno protagonisti alla Galleria Beaux Arts

Pomeriggio fra arte e cioccolato quello di oggi nella galleria Beaux Arts (in via Cecco Angiolieri, 13). A partire dalle 17 prenderà il via un doppio evento che vede il vernissage della mostra ’Immagina’, personale di pittura di Enrica Pizzicori, e l’ormai tradizionale appuntamento con la ’Festa del Cioccolato’ che vedrà protagoniste le delizie di Luca Mannori, premio mondiale di pasticceria, che proprio in questi giorni ha ottenuto il prestigioso riconoscimento delle 3 torte da parte del Gambero Rosso.