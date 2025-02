Arrivate 180 nuove piante nella Riserva Naturale del Lago

Tra i luoghi ’del cuore’ che si trovano a Montepulciano una menzione particolare lo merita il Lago, con il suo mix di natura e storia, un ambiente da rispettare ma anche una meta per "ricaricare le pile", lontano dagli stress della quotidianità e della vita lavorativa. La Riserva Naturale del Lago di Montepulciano si estende su una superficie di 453 ettari e offre tanto da scoprire. Adesso c’è anche una novità, comunicata dal Comune: "In questi giorni ha preso il via un intervento di miglioramento ambientale e naturalistico nell’estremità nord-occidentale della Riserva, su un’area di circa 1,5 ettari, che prevede la piantumazione di 180 nuove piante appartenenti a diverse specie arboree autoctone, tra cui acero campestre, carpino bianco, olmo, frassino maggiore, salice bianco e ontano nero". Dunque, un nuovo look per questa porzione della Riserva. In particolare, "il progetto di riforestazione del Lago di Montepulciano si basa sullo studio realizzato qualche mese fa dai professionisti specializzati del Centro di ricerca, documentazione e promozione Padule di Fucecchio e nasce per compensare la crescente presenza di alberi morti e piante deperienti, in particolare pioppi, nei pressi del bosco idrofilo. L’area interessata dall’intervento è di grande pregio naturalistico, caratterizzata da habitat diversificati che attraggono numerose specie di uccelli durante tutto l’anno". E’ un’operazione che è stata "preventivamente autorizzata da tutti gli enti competenti alla tutela della Riserva ed è stata finanziata dalla Regione Toscana per un importo di circa 15mila euro". E per il futuro, ha commentato Lorenzo Bui (foto), assessore all’Ambiente e al Lago di Montepulciano, "attendiamo gli esiti del bando sulle aree interne, per il quale abbiamo presentato un progetto articolato del valore di 520mila euro. Se finanziato, potrà segnare un’importante svolta nella gestione e nella protezione di questo prezioso ecosistema".

L.S.