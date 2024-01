Arriva nuova pm in procura. E’ Elisa Vieri

Un nuovo giudice per il tribunale di Siena ed un altro sostituto in procura. Entrambi giovani che vanno dunque a riempire i posti lasciati vuoti dai magistrati che hanno lasciato Siena. Negli ultimi tempi sono stati diversi, in procura Daniele Rosa è tornato a Livorno, unitamente a Sara Faina. Quest’ultima, pur continuando a seguire il processo per l’omicidio di Largo Sassetta, è ormai stabilmente alla procura di Parma. Arriva così il 22 gennaio prossimo al terzo piano di palazzo di giustizia il magistrato che prenderà il suo posto avendo terminato il tirocinio a Firenze, Elisa Vieri. Il giuramento sarà effettuato lunedì mattina, al suo arrivo a palazzo di giustizia, unitamente a quello del collega Solivetti Flachi, che andrà invece a fare il giudice e inizierà il lavoro in aula già il 26 gennaio. Saranno presenti al giuramento sia il procuratore Andrea Boni (nella foto) che il presidente del tribunale facente funzione Fabio Frangini.

La.Valde.