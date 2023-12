Arriva la perturbazione, rischio pioggia

Non si possono escludere piogge proprio nella serata di oggi che potrebbe rovinare un po’ le fste di piazza organizzate nella nostra provincia. "Gli ultimi giorni dell’anno continuano a mostrare una prevalenza di correnti umide e calde occidentali. Cieli che pertanto si mostreranno nuvolosi o molto nuvolosi con qualche episodio di pioviggine e il passaggio oggi di una blanda perturbazione. L’ultimo giorno dell’anno vedrà – annuncia ’MeteoSiena24’ – un modesto peggioramento con piogge nelle regioni centro-settentrionali italiane, in genere di debole e moderata intensità e più probabili tra Liguria e Alta Toscana e a partire dalla Lombardia verso est. Su Siena il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso con qualche pioggia più probabile tra pomeriggio e sera. Fenomeni non diffusi né intensi ma che potrebbero accompagnarci allo scoccare del nuovo anno".

A livello termico, rileva ’MeteoSiena24’, sono state giornate piuttosto miti con bassa escursione giornaliera tra minime e massime. Minime che si sono mantenute piuttosto elevate, intorno ai 6-8 gradi tra le vallate e le zone collinari, e massime intorno agli 11-12 gradi. "Calo termico un po’ più marcato in quota con le temperature in Vetta Amiata che venerdì si sono riportate intorno allo zero dopo molte giornate con valori anche prossimi ai dieci gradi".