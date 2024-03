Arriva la ’casina dell’acqua’. Cerimona con Comune e AdF

Inaugurata ieri mattina a Piancastagnaio nella piazza Unità d’Italia la nuova casina dell’acqua realizzata dal Acquedotto del Fiora e la collaborazione del Comune di Piancastagnaio. Erano presenti al taglio del nastro il sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini, il vicesindaco Franco Capocchi, il presidente di Adf Roberto Renai e le scolaresche del paese.

La casina dell’acqua numero 32 è la prima di una serie che si presenta interamente nuova, per tecnologia e manutenzione da distanza essendo monitorata dai responsabili dell’Acquedotto del Fiora. Con la realizzazione della casina numero 32 prosegue il progetto dell’azienda che si propone di promuovere il consumo dell’acqua erogata dal gestore come "buona, sicura e plastic free".

"Un servizio – dice il sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini – che amplia la scelta per i consumatori nell’approvvigionarsi verso un bene primario, cercando di contribuire anche all’ambiente attraverso una significativa diminuzione di utilizzo di bottiglie in plastica". "La fiducia dei Comuni soci è per noi fondamentale – afferma il presidente di AdF Roberto Renai – Ringrazio il sindaco Luigi Vagaggini per la collaborazione, segno di una sinergia e un impegno comune a favore della comunità e del territorio".

Giuseppe Serafini